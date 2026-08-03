Девять лет в коме и шок семьи. Мальчик съел сыра и умер в Италии: чем опасен популярный деликатес

В Италии 13-летний подросток умер после девяти лет комы из-за сыра

В 2017 году четырехлетний Маттиа из города Коредо в Италии съел сыр из сырого молока и впал в кому. Его жизнь поддерживали девять лет, однако в августе 2026 года мальчик умер, детали происшествия раскрыло радио RMF24 .

Сыр Маттиа попробовал за городом на семейном пикнике. Продукт оказался заражен опасной бактерией кишечной палочки (Escherichia coli). У ребенка почти сразу заболел живот, его состояние ухудшилось к вечеру.

Мальчика доставили в больницу, уже утром он впал в кому. Врачи выяснили, что попавший в организм патоген вызвал гемолитико-уремический синдром (ГУС).

Опасное заболевание привело к необратимому поражению головного мозга, параличу, полной потере зрения и развитию тяжелой формы эпилепсии. Из этого состояния ребенок так и не вышел.

Руководителю сыроварни и мастеру-сыроделу итальянский суд предъявил обвинения по делу о причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему. Обоих приговорили к длительным срокам в тюрьме.

Гемолитико-уремический синдром развивается при воздействии токсинов, выделяемых некоторыми штаммами E. coli. Проще всего заразиться через непастеризованные молочные продукты, не прожаренное до конца мясо или сырую воду.

Ранее девятилетний мальчик заразился бешенством от уличной кошки в Башкирии и умер.