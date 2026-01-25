Девять человек пострадали из-за мощных снегопадов в Японии

NHK: на западном побережье Японии из-за снегопадов пострадали девять человек

Из-за сильного снегопада в префектуре Исикава на западном побережье Японии пострадали девять человек. Об этом сообщил телеканал NHK .

«Утром 25-го января в здании администрации префектуры Исикава состоялось совещание штаба по реагированию на стихийные бедствия, на котором были представлены отчеты об ущербе, причиненном сильным снегопадом, начавшимся 24-го января», — написали журналисты.

Полиция сообщает, что в префектуре Исикава с 09:00 24-го января до 08:00 25-го января произошло 32 ДТП из-за заносов, вызванных снегом и льдом. В этих авариях пострадали девять человек.

Кроме того, в службу экстренной помощи поступило четыре звонка о поваленных деревьях и рухнувших заброшенных сараях.

По информации префектуры, на уборку снега вышло 1485 машин. С 24-го по утро 25-го января задействовали 511 единиц техники.

В феврале прошлого года сильнейший снегопад обрушился на самый северный остров Японии Хоккайдо. Всего за 12 часов в городе Обихиро выпало рекордное количество снега. Уровень снежного покрова на улицах достиг 1,2 метров. Власти закрыли около 370 школ по всему острову.