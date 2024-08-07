Сбежавшая из России певица Наргиз украсила тело портретом Бандеры

Покинувшая Россию бывшая участница шоу «Голос» Наргиз Закирова сделала татуировку на ноге с изображением идеолога украинского национализма Степана Бандеры. В социальной сети Instagram* она разместила ролик со своей нательной живописью.

На кадрах она продемонстрировала левую ногу, на которой набито лицо Бандеры на фоне красно-черного флага. Артистка добавила к видео фразу на английском языке: «Спокойной ночи».

О планах набить татуировку с портретом своего любимого героя Бандеры Закирова заговорила прошлой осенью в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Певице позвонили под видом экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. Не подозревая подвоха, она рассказала, что поддерживает Украину и финансирует ВСУ. Артистка также показала свою татуировку с трезубцем.

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