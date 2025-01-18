Дети в США съели прах своего прадедушки

Жительница США Моника Лонг отвлеклась на несколько минут и не заметила, как младшие дети достали контейнер с прахом прадедушки и съели его. О произошедшем узнала лишь через несколько дней после уборки, сообщил People .

Мать-одиночка воспитывает трех детей-аутистов 14, трех и двух лет. Она готовилась к вечеринке по случаю дня рождения младшего и ненадолго отвлеклась, а когда вернулась в комнату, увидела на полу грязь и такую же — на губах мальчиков.

«Я собрала все по кусочкам. Самый маленький догадался, как открывать бутылки, кусая и откручивая их. Вот почему у них была белая пыль на губах. А я просто отряхнула и очистила, не думая ни о чем. Но они могли съесть часть своего дедушки, что ужасно», — сказала Лонг.

Через несколько дней она нашла пустой контейнер в форме креста, в котором хранился прах, и рассказала об этом родственникам. На удивление американки бабушка восприняла произошедшее с юмором, заявив, что покойному понравилась бы эта история.

Ранее власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили жителям хоронить усопших в гробах, оставив только вариант кремации, сообщил «Московский комсомолец». Грунтовые воды затопили местное кладбище, и тела перестали разлагаться.