Абхазия временно закроет границу с Грузией
Абхазия закроет границу с Грузией с 23 по 30 октября
Власти Абхазии приняли решение о приостановке работы пропуска граждан на границе с Грузией. Ограничения введут с 23 по 30 октября, сообщили в пресс-службе главы республики по итогам заседания Совбеза.
В пресс-службе президента Абхазии сообщили о незаконных полетах беспилотников на приграничных территориях. В связи с этим власти решили приостановить пункт пропуска на границе с Грузией в последнюю неделю октября.
«Это связано с возможными провокациями радикальных сил на период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября.
Члены Совета безопасности одобрили предложение СГБ о приостановлении пропуска на КПП „Ингур“», — уточнили власти республики.
КПП будет работать в виде исключения для возвращения граждан Абхазии в республику и для работы энергосистемы.
Запад планирует открыть «второй фронт» на Кавказе, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он объяснил, что «разжечь костер» пытаются в Абхазии, Южной Осетии и Грузии.