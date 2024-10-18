Абхазия временно закроет границу с Грузией

Абхазия закроет границу с Грузией с 23 по 30 октября

Власти Абхазии приняли решение о приостановке работы пропуска граждан на границе с Грузией. Ограничения введут с 23 по 30 октября, сообщили в пресс-службе главы республики по итогам заседания Совбеза.

В пресс-службе президента Абхазии сообщили о незаконных полетах беспилотников на приграничных территориях. В связи с этим власти решили приостановить пункт пропуска на границе с Грузией в последнюю неделю октября.

«Это связано с возможными провокациями радикальных сил на период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября.

Члены Совета безопасности одобрили предложение СГБ о приостановлении пропуска на КПП „Ингур“», — уточнили власти республики.

КПП будет работать в виде исключения для возвращения граждан Абхазии в республику и для работы энергосистемы.

Запад планирует открыть «второй фронт» на Кавказе, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он объяснил, что «разжечь костер» пытаются в Абхазии, Южной Осетии и Грузии.