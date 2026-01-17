Десятки воздушных объектов залетели в небо Польши

Ночью 17 января в воздушное пространство Польши влетели десятки воздушных объектов со стороны Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба бюро национальной безопасности республики.

«Президент Кароль Навроцкий в реальном времени получает от главы BBN Славомира Ценцкевича информацию о ходе ночного проникновения нескольких десятков объектов из Белоруссии», — заявили в ведомстве.

В бюро отметили, что специалисты на протяжении всей ночи следили за ситуацией, анализировали информацию от военных и гражданских учреждений. Никаких доказательств ведомство пока не привело.

«Если вы обнаружите обломки, потенциально связанные с описанным инцидентом, не приближайтесь и немедленно сообщите в соответствующие службы», — добавили в пресс-службе.

В октябре 2025 года силы НАТО сбили загадочный дрон в небе над базой США в Эстонии, но не смогли его обнаружить.