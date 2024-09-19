Десятки тысяч сотрудников Boeing уйдут в неоплачиваемый отпуск

NYT: из-за забастовок Boeing отправит в отпуск десятки тысяч работников

Американская авиастроительная корпорация Boeing начнет отправлять своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Такое решение компания приняла в рамках борьбы с последствиями забастовок ее профсоюза, сообщила газета The New York Times .

В принудительный отпуск уйдут десятки тысяч сотрудников. По информации издания, забастовка профсоюза механиков негативно повлияла на темпы производства самолетов, из-за чего корпорация может потерять миллиарды долларов.

«Компания стремится приглушить последствия забастовки, в которой участвует ее крупнейший профсоюз», — отметила газета.

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг объяснил сотрудникам, что из-за проблем с ключевыми программами на северо-западе Тихоокеанского побережья «бизнес сталкивается с значительными трудностями».

Ранее забастовка работников произошла во Франции. Сотрудники гостиницы Hotel du Collectionneur вышли с плакатами и объявили, что работодатели уже семь лет не повышали им зарплату.