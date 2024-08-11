Десятки туристов пострадали из-за рухнувшего эскалатора на водопаде в Китае

China Daily: в Китае из-за поломки эскалатора на водопаде Дэтянь погиб человек

Оборудование эскалатора «Ковер-самолет» на китайском водопаде Дэтянь вышло из строя. В результате поломки погиб один человек, еще 60 туристов получили травмы. Об этом сообщила газета China Daily .

Водопад находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе и является местной достопримечательностью. Власти подтвердили информацию о ЧП на эскалаторе, который построили для осмотра водного каскада.

В результате неисправности «Ковра-самолета» пострадали 60 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. В связи с ЧП в округе Даксин провинции Гуанси создали группу экстренного реагирования для расследования случившегося. Эскалатор приостановил работу.

Ранее эскалатором в московском метро зажало ногу ребенку. ЧП произошло на станции «Театральная». Ногу удалось извлечь, ребенок получил резанную рана большого пальца с повреждением ногтевых фалангов. Пострадавшего доставили в медпункт на станции метро.