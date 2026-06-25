Десятки стран предложили помощь Венесуэле после разрушительных землетрясений

Десятки стран и международных организаций предложили помощь Венесуэле после серии разрушительных землетрясений. Об этом сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал телеканал VTV .

По словам Родригес, поддержку Венесуэле выразили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Великобритания, Бразилия и Мексика. С венесуэльским правительством также связались представители Организации Объединенных Наций и международных финансовых институтов.

«Хотелось бы поблагодарить правительства всех стран, которые после прошедших землетрясений сразу же связались с Венесуэлой, чтобы выразить поддержку и солидарность», — сказала Родригес.

Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации после двух мощных землетрясений. Наиболее серьезно пострадали Каракас, где обрушились здания, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.

В результате обрушения одного из жилых домов в Каракасе погибли три человека, в том числе один ребенок, еще четверо получили ранения. Тела погибших извлекли из-под завалов, сообщал источник, знакомый с ситуацией.