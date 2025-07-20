Десятки молодых женщин задержали в Кабуле за нарушение дресс-кода

Оперативники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока (мохтасибы) Афганистана задержали на западе Кабула десятки молодых женщин. Их обвинили в нарушении дресс-кода. Об этом сообщило Afghanistan International.

«Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в рамках продолжающихся репрессий из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода», — отметили в публикации.

Массовые задержания прошли в Кабуле в пятницу и субботу. Женщин забирали из ресторанов, магазинов и с улиц. Потом их отвозили в неизвестном направлении. По словам очевидцев, во время арестов талибы применяли физическую силу. Позже часть женщин освободили.

До этого в столичном микрорайоне Шахри Нау с рынков и из больниц забрали почти 100 женщин. Большинство задержанных в момент ареста были одеты в соответствии с местными нормами.

Ранее в Афганистане прошли массовые задержания мужчин и парикмахеров за неправильные прически и пропуски молитв в мечетях во время Рамадана.