Десятки мигрантов погибли при странных обстоятельствах у берегов Испании

В Испании началось расследование загадочной гибели 69 мигрантов, следовавших на судне к Канарским островам. Об этом написала The Daily Mail .

По предварительным данным, погибшие могли быть убиты другими пассажирами, которые обвинили их в краже воды и колдовстве. На борту находились около 320 человек. После поломки судно около недели дрейфовало в Атлантическом океане, прежде чем его заметила испанская береговая охрана в 400 километрах от Канарских островов.

Спасатели эвакуировали 251 человека, однако впоследствии полиция задержала более 20 из них по подозрению в причастности к гибели остальных. Сейчас задержанные дают показания, расследование продолжается.

В прошлом месяце судно с мигрантами потерпело крушение в районе итальянского острова Лампедуза — погибли около 20 человек.