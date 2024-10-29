Десятиэтажное здание с апарт-отелем обрушилось в Аргентине

Десятиэтажное здание, в котором находился апарт-отель, обрушилось в городе Вилья-Хесель недалеко от Буэнос-Айреса. Об этом сообщило издание El Fundador .

По оценкам экстренных служб, под завалами оказались от семи до 10 человек, в том числе рабочие, которые ремонтировали здание, построенное в 1986 году. Сейчас на месте разбирают завалы. Местный муниципалитет сообщил, что работы велись без разрешения надзорных органов.

В июне четырехэтажное здание обрушилось в европейской части Стамбула. К месту происшествия выехали спасатели и бригады скорой, однако медицинская помощь никому не потребовалась.