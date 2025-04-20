Дешево не получится. Западным компаниям придется дорого заплатить за возвращение в Россию

Ушедшим из России западным компании не получится легко вернуться, выкупать активы придется по рыночной цене. Об этом в соцсети Х написал журналист Чей Боуз.

«В то время как западные компании хотят вернуться в Россию, у них возникает все больше проблем с этим <…> Компании, которые покинули Россию, не смогут дешево вернуть свои активы; им придется платить всю рыночную стоимость своего бизнеса», — заявил журналист.

Боуз предположил, что Россия может ввести и дополнительные меры в виде локализации производства и передачи технологий.

Президент Владимир Путин поручил составить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года приостановили или прекратили деятельность в России. Кабмин должен предусмотреть включение в этот список условий прекращения деятельности компаний, информации об акционерах и бенефициарных владельцах.