Деркач объявил о работе над трибуналом по преступлениям НАТО | 360°

14 мая 2024, 12:45
Деркач объявил о работе над трибуналом по преступлениям НАТО
Экс-депутат Деркач инициирует международный трибунал по преступлениям стран НАТО
Преступления стран НАТО следует вынести на международный трибунал. Подготовка к его проведению уже началась, заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью БелТА.
«У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. <…> Мы никуда без этого не уйдем. Старый миропорядок рухнул, нового миропорядка нет», — сказал он.
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Деркач заявил, что для проведения трибунала предстоит создать реестр террористов и спонсоров терроризма, а также реестр ущерба от деятельности стран НАТО. Депутат напомнил, что от агрессии Запада пострадали миллионы жителей Сербии, Ирака, Афганистана, Сирии и Северной Африки. Политик призвал расследовать факты терроризма, военных преступлений, коррупции, нарушения свободы слова и прав человека членами альянса.
В интервью белорусскому агентству Деркач рассказал также о расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он заявил, что группа украинцев прикрывала операцию американских спецслужб.
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