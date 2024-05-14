Деркач объявил о работе над трибуналом по преступлениям НАТО | 360°

Мир 14 мая 2024, 12:45 Деркач объявил о работе над трибуналом по преступлениям НАТО Экс-депутат Деркач инициирует международный трибунал по преступлениям стран НАТО Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Преступления стран НАТО следует вынести на международный трибунал. Подготовка к его проведению уже началась, заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью БелТА.

«У нас уже перезрел вопрос создания международного трибунала. Мы работаем над этой темой. <…> Мы никуда без этого не уйдем. Старый миропорядок рухнул, нового миропорядка нет», — сказал он.

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Деркач заявил, что для проведения трибунала предстоит создать реестр террористов и спонсоров терроризма, а также реестр ущерба от деятельности стран НАТО. Депутат напомнил, что от агрессии Запада пострадали миллионы жителей Сербии, Ирака, Афганистана, Сирии и Северной Африки. Политик призвал расследовать факты терроризма, военных преступлений, коррупции, нарушения свободы слова и прав человека членами альянса.

В интервью белорусскому агентству Деркач рассказал также о расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он заявил, что группа украинцев прикрывала операцию американских спецслужб.