Der Spiegel раскрыл, что на самом деле лидеры Европы думают о США и Украине

Der Spiegel: лидеры ЕС не доверяют США в вопросах украинского урегулирования

Европейские лидеры выразили опасения относительно роли США в переговорах о вероятном мирном урегулировании на Украине. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на закрытую телеконференцию глав европейских государств.

По данным источника, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что США способны согласиться на уступки территорий в пользу России без гарантий безопасности Украины.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посоветовал Зеленскому проявлять осторожность, намекая на действия посредников Дональда Трампа — спецпосланников Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Президент Финляндии Александер Стубб предостерег коллег более прямо. Он заявил, что Украину нельзя оставлять лишь наедине с Россией и США.

Участники разговора отказались подтверждать содержание приватной беседы, сославшись на секретность.

Ранее стало известно, что Украина попросила у ЕС еще миллиард евро на американское оружие.