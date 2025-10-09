Немецких депутатов от АдГ раскритиковали за празднование дня рождения Путина

Трех представителей партии «Альтернатива для Германии» пригласили в российское посольство в Берлине на мероприятие, приуроченное к дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил журнал Der Spiegel .

Депутаты земельного парламента Саксонии-Анхальт Томасе Тильшнайдере, Флориане Шредере и Франке Отто Лизуреке разделили праздничное настроение с сотрудниками диппредставительства.

Представители других немецких партий раскритиковали депутатов. В частности, социал-демократ Андреас Зильберсак призвал АдГ определиться со своими политическими симпатиями.

Организатором мероприятия выступило издание Compact. Во время праздника главный редактор Юрген Эльзессер называл Путина защитником Запада.

В этот же день в российском посольстве презентовали серебряную монету в честь Путина. Немцы быстро раскупили первую партию. Кроме того, поступило около четырех тысяч новых заказов.