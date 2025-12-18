Заседание конгресса в Мехико закончилось массовой дракой женщин

Депутаты-женщины от соперничающих партий устроили массовую драку прямо у трибуны на заседании конгресса в Мехико. Об этом сообщило Daily Mail.

Парламентарии обсуждали инициативу о ликвидации городского агентства прозрачности InfoCDMX, отвечающего за обеспечение доступа граждан к публичной информации и защиту персональных данных. Поступило предложение о замене его новым надзорным органом.

Депутаты правой Партии национального действия (PAN) выступили против реформы, но правящая левая партия Морена стала активно оспаривать эту позицию.

Конфликт начался после того, как представители PAN вышли к трибуне, тогда депутаты от Морены потребовали от них вернуться на свои места. В итоге в ход пошли кулаки. Женщины-депутаты толкали друг друга и дергали за волосы. Председатель конгресса Хесус Сесма пытался остановить драку.

Потом депутаты PAN все-таки покинули зал заседаний. Представители Морены и ее союзники проголосовали за роспуск InfoCDMX.

Ранее в парламенте Грузии депутаты устроили драку при рассмотрении законопроекта об иноагентах.