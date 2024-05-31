Депутаты молдавского оппозиционного блока приедут на ПМЭФ

Депутаты оппозиционного молдавского блока «Победа» приедут в Россию и поучаствуют в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом РИА «Новости» заявил политик и бизнесмен Илан Шор.

Он подтвердил их участие в мероприятиях форума и рассказал, что сам тоже планирует прибыть в Петербург.

«Прилетают наши депутаты парламента, которые будут участвовать вместе со мной на всех мероприятиях», — указал политик.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в мероприятии согласились участвовать более 128 стран и территорий. На площадку форума, который пройдет с 5 по 8 июня, прибудут более 12 тысяч человек.

Организатор подчеркнул, что за последние годы экономический, финансовый и технологический центр сместился в Азию. Кобяков добавил, что форум позволит высказаться авторитетным экспертам и представителям власти, которые разбираются в сложных мировых процессах.