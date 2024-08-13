Депутаты ЕС забили тревогу из-за созданной Польшей «зоны смерти»

В ЕП раскритиковали Польшу за создание «зоны смерти» на границе с Белоруссией

Группа депутатов Европарламента от Италии направила обращение главе евродипломатии Жозепу Боррелю, в котором раскритиковала Польшу за создание буферной зоны на границе с Белоруссией, где нарушают права человека. Документ опубликовали на сайте Европарламента .

Депутаты отметили, что в июле 2023 года парламент Польши принял закон, который разрешает силовикам применять огнестрельное оружие против лиц, которые пытаются пересечь границу с Белоруссией в буферной зоне. Это место, куда не могут попасть СМИ, правозащитники и гуманитарные группы.

«Ссылка на национальную безопасность не дает странам карт-бланш на принятие мер, несовместимых с минимальными стандартами международного гуманитарного права и права ЕС. Может ли господин Боррель сказать, какие немедленные меры и действия он предпримет, чтобы гарантировать отсутствие нарушений прав человека в этом вопросе»?» — указали в заявлении.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил об увеличении группировки НАТО на границе с Польшей.