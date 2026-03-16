Депутаты ЕП не смогли найти Иран на карте мира

Le Parisien: в Европарламента разгорелся скандал из-за поиска Ирана на карте

Европейские депутаты вызвали возмущение широкой общественности, так как они не смогли отыскать Иран на карте мира. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Парламентарии оконфузились в начале марта, но видео с их неправильными ответами привлекло внимание пользователей Сети только сейчас.

«Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия… Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента», — отметило издание.

Скандал разгорелся после того, как парламентарий от Социалистической партии Эмма Рафовиц перепутала Исламскую республику с Болгарией, а ее коллега из партии «Возрождение» Фабьенн Келлер — с Турцией. Евродепутат Манон Обри напомнила, что ЕП принимает решения в том числе по поводу военной операции США и Израиля против Ирана.

«Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее (войну — прим. ред.) осудить!» — подчеркнула она.

Ранее Израиль снова атаковал Исламскую республику. ЦАХАЛ ударил по инфраструктуре в западных районах страны.