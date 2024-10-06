Депутаты Азербайджана попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США

В Азербайджане группа депутатов обратилась к министру иностранных дел республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество с США. Об этом сообщило местное информационное агентство Trend .

«Группа депутатов Милли Меджлиса обратилась к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество, расторгнуть имеющиеся два соглашения, а также отказаться от переговоров по новым соглашениям с США», — сказано в сообщении.

Депутаты также призвали положить конец деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). Обращение подписали 43 депутата.

В конце сентября пост полномочного посла Азербайджана в России покинул Полад Бюльбюль оглы. На этой должности он проработал 18 лет.