Депутатам Госдумы провели экскурсию по Капитолию

Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна провела для депутатов Госдумы, приехавших в Вашингтон, экскурсию по Капитолию. Об этом сообщило издание The Hill .

Она назвала главной задачей конгресса устанавливать коммуникацию и расширять диалог между двумя крупнейшими мировыми ядерными сверхдержавами, даже если нынешних гостей принято считать противниками.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, именно Луна была инициатором того, чтобы российские депутаты смогли посетить Вашингтон.

Делегаты из России — Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов — приехали в США вечером 25 марта. Встречи на межпарламентском уровне между двумя странами не проводились с 2014 года. Цель делегации — выстроить дальнейшее взаимодействие и задать нужный ритм контактов.