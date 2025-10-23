Депутата Госдумы застали на заседании за чтением мемуаров нацистского офицера

Депутат Госдумы Павел Федяев занимался на заседании посторонним делом — читал мемуары нацистского офицера Рудольфа Петерсхагена во время обсуждения бюджета страны. Об этом в Telegram-канале заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Он напомнил, что Петерсхаген был офицером гитлеровской армии, который стал видным антифашистом и другом Советского Союза.

«За интересный и совсем немейнстримный выбор литературы — однозначно уважение. А за внимание к федеральному бюджету — вопросы», — отметил Юнашев.

