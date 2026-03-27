Депутат Цырдя заявил, что Молдавия возобновила работу АЗС «Лукойл» из-за топливного кризиса
Власти Молдавии временно разрешили работу автозаправочных станций «Лукойл» на фоне острого дефицита топлива. Как сообщил депутат парламента Богдан Цырдя сайту телеканала «Звезда», запасов дизеля в стране практически не осталось, что особенно критично для сельского хозяйства в разгар посевной.
«Ситуация на энергетическом рынке остается крайне сложной. Цены на дизельное топливо выросли более чем на 30% за две-три недели и продолжают расти», — отметил парламентарий.
Цырдя подчеркнул, что Кишинев, несмотря на недавние обвинения в адрес России, вынужден пойти на уступки. Власти также рассматривают возможность возобновить закупки российской электроэнергии на постоянной основе, чтобы стабилизировать положение в стране.