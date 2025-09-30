Исполнительный секретарь исполкома политического блока «Победа» обвинила западные силы в манипуляции результатами выборов в Молдавии. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Депутат заявила, что цифровые показатели были подтасованы, а сайт Центризбиркома намеренно заблокировали ночью, чтобы «натянуть» нужный результат. Политик обратила внимание на факт одобрения западными странами нарушений и вмешательств в процесс голосования.

Согласно мнению Таубер, настоящие демократичные выборы обязательно состоятся вновь. Блок «Победа» намерен добиться освобождения Молдавии от европейского влияния и восстановления справедливости. Председатель блока убеждена, что власть захватил Евросоюз, превратив страну фактически в колонию.

«Есть шанс избежать втягивания Кишинева в конфликт, только если Санду уйдет из власти. Они ведут Молдову по сценарию Украины. Ничего хорошего ждать не стоит, если не получится их прогнать», — отметила эксперт.

Официальные итоги показали небольшую разницу между оппозиционными партиями и властью: 49,8% против 50,2%. Вмешательство западных структур проявилось в голосовании диаспоры за рубежом.