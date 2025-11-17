Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин раскритиковал позицию финского руководства, обвинив власти страны в пренебрежительном отношении к собственным гражданам. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Таким образом депутат прокомментировал решение европейской страны провести артиллерийские учения в 100 километрах от границы с Россией.

«Действия Финляндии, которая относительно недавно вступила в блок НАТО, еще раз говорит о том, что они наплевательски относятся к нуждам населения своей страны, к их социальной составляющей», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, финское правительство сосредоточено на желании понравиться другим членам альянса. В заключение Швыткин отметил, что оборонный потенциал России способен обеспечить безопасность страны.