Депутат Рады заявил, что Украина вступит в БРИКС вместо ЕС

Депутат Рады Дубинский заявил, что Украина может вступить в БРИКС вместо ЕС

Украине придется вступить в межгосударственное объединение БРИКС, потому что страны Евросоюза не хотят ее принимать к себе. Об этом написал в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

Так он прокомментировал слова польского лидера Анджея Дуды о том, что после завершения украинского конфликта в стране возрастет международная преступность, а у некоторых украинских солдат начнутся психологические проблемы.

«[Заявление Дуды] означает, что в ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну, ничего, нам все равно дорога в БРИКС — туда поедете», — написал Дубинский.

Ранее стало известно, что украинский долг перед Всемирным банком вырос на 65% и составил 22 миллиарда долларов. Так регулятор занял второе место по объемам среди иностранных кредиторов государства.