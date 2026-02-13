Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не хотел бы заключать мирное соглашение с Россией. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в телеграм-канале осудил главу киевского режима за такой подход.

«Народу — гробы, ему — власть. Все по-честному», — сыронизировал нардеп.

До этого Дмитрук опубликовал видео с украинской бизнесвумен, которая умудрилась запихнуть в небольшую машину девять гробов. Автомобиль направлялся в Днепропетровскую область. Дмитрук написал под роликом, что геноцид Зеленского уже в полном разгаре.

Накануне Зеленский в интервью американскому журналу The Atlantic заявил, что Украина не заинтересована в заключении «плохого» мирного соглашения. Лучше продолжить боевые действия, чем подписать документ с невыгодными для них условиями.