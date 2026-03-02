Депутат Чепа назвал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке результатом провала дипломатических усилий

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ИА НСН выразил обеспокоенность развитием ситуации в регионе Персидского залива, связанной с конфликтом между Ираном и коалицией США и Израиля.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта является результатом провала дипломатических усилий и ведет к подрыву авторитета международных организаций, включая ООН.

Чепа указал на необходимость немедленного прекращения боевых действий и начала переговоров, направленных на урегулирование ситуации. Он выразил сомнения в возможности нахождения приемлемых кандидатов на пост руководителя Ирана.

Подобные конфликты оказывают значительное влияние на мировую экономику, включая цены на нефть и газ, что требует активного участия международного сообщества в поисках путей урегулирования.