Депутат Бутина назвала возмутительным поведение Польши и Литвы на фоне блокировки грузов из Италии

Польша и Литва незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие из Италии в Россию. Такое поведение является возмутительным и неприемлемым, сообщила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с «Ридусом».

По словам депутата, таким образом государства демонстрируют двойные стандарты. Они «громче всех выступают против России», но при этом продолжают активно с ней торговать. В этой ситуации речь идет именно о «нечистоплотном бизнесе».

Бутина отметила, что Польша и Литва стараются нажиться, прибегая к недобросовестной конкуренции.

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Вернуться в Россию на французских штыках? Зачем Навальная колесит по чужим президентам

Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

Миф, Ментор и другие агенты. Что известно о подельниках ГУР и СБУ из Севастополя

Губительная жара. Как помочь домашним животным пережить зной

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте