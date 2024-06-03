Депутат Бутина назвала возмутительным поведение Польши и Литвы на фоне блокировки грузов из Италии

Польша и Литва незаконно блокируют на своих границах грузы, идущие из Италии в Россию. Такое поведение является возмутительным и неприемлемым, сообщила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с «Ридусом».

По словам депутата, таким образом государства демонстрируют двойные стандарты. Они «громче всех выступают против России», но при этом продолжают активно с ней торговать. В этой ситуации речь идет именно о «нечистоплотном бизнесе».

Бутина отметила, что Польша и Литва стараются нажиться, прибегая к недобросовестной конкуренции.