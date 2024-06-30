Депутат Котре назвал неоспоримыми данные о причастности США к взрывам на СП

Руководство США имеет отношение к терактам на газопроводах «Северный поток». Об этом «Известиям» заявил депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По его мнению, причастность Белого дома к терактам подтверждает признание члена партии СДПГ Томаса Крюгера о том, что США всеми силами пытались остановить строительство СП-2. Котре предположил, что американские неправительственные организации вместо защиты окружающей среды на самом деле планировали сорвать поставки газа из России.

Депутат бундестага назвал доказательства причастности американских властей к теракту неоспоримыми.

Ранее в качестве свидетеля по делу о подрыве «Северного потока-2» выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. К расследованию также привлекли депутата бундестага Мануэлу Швезиг.