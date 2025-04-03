Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что президент Молдавии Майя Санду всячески пытается создать пояс нестабильности вокруг России.
При этом собеседник считает, что «своими устремлениями она попадет на свалку истории».
«Санду готовится к парламентским выборам, у нее есть очень большой шанс получить оппозиционный парламент», — добавил депутат.
На его взгляд, Санду поддерживают именно глобалисты, те страны, для которых создать пояс нестабильности вокруг России является «голубой мечтой».
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