Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что президент Молдавии Майя Санду всячески пытается создать пояс нестабильности вокруг России.

При этом собеседник считает, что «своими устремлениями она попадет на свалку истории».

«Санду готовится к парламентским выборам, у нее есть очень большой шанс получить оппозиционный парламент», — добавил депутат.

На его взгляд, Санду поддерживают именно глобалисты, те страны, для которых создать пояс нестабильности вокруг России является «голубой мечтой».