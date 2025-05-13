Депардье приговорили к 18 месяцам условно по делу о домогательствах

Суд Парижа вынесет приговор по делу актера Жерара Депардье. Его обвиняют в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок фильма в 2021 году. Об этом сообщил BFMTV .

Депардье лишили гражданских прав на два года и включил его в реестр сексуальных преступников.

Суд рассмотрел жалобы двух женщин: 54-летней декоратора и 34-летней ассистентки режиссера, которые работали на съемочной площадке фильма. Суд учел возраст актера, которому 76 лет, и состояние его здоровья. Прокурор требовал приговорить Депардье к 18 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года и штрафу в 20 000 евро.

«Если будет вынесен обвинительный приговор, это станет победой не только для женщин в суде, но и для всех остальных, кого заставило молчать время», — заявила NPR Карин Дюррье-Дибольт, адвокат, представляющая одного из двух истцов, за день до вынесения приговора.

Ранее актер на слушаниях в парижском суде отрицал обвинения, но признал, что случайно схватил одну из пострадавших за бедра.