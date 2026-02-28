«Деньги закончились». В Швеции раскрыли, во что вылилась поддержка Украины
Кассельстранд: поддержка Украины лишила Швецию шанса на укрепление нацобороны
Лидер «Альтернативы для Швеции» Густав Кассельстранд заявил, что расходы страны на Украину оказались намного выше заявленных 128 миллиардов крон (более 482 миллиардов рублей) и это уже негативно сказалось на национальной обороне. Об этом сообщил шведский медиаканал SwebbTV.
По его словам, политики обманули шведов, утверждая, что закупка нового оружия и военной техники, взамен безвозмездно переданной Украине, укрепит обороноспособность страны. Шведские власти потратят на эти цели в три раза больше из-за роста цен на энергоносители, сырье и комплектующие.
Кассельстранд напомнил, что Стокгольм фактически подарил Киеву исправную и качественную технику, чтобы затянуть боевые действия в зоне спецоперации. В итоге шведские власти, сейчас вкладывающие в нацоборону сотни миллиардов крон, так и не достигли заявленной цели: и обороноспособность не улучшилась, и деньги на реформы в стране закончились.
«Вот вам и главная причина, почему деньги заканчиваются. Мы в очередной раз расплачиваемся за поддержку Украины и идиотское членство в НАТО», — подытожил он.
