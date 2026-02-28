«Деньги закончились». В Швеции раскрыли, во что вылилась поддержка Украины

Лидер «Альтернативы для Швеции» Густав Кассельстранд заявил, что расходы страны на Украину оказались намного выше заявленных 128 миллиардов крон (более 482 миллиардов рублей) и это уже негативно сказалось на национальной обороне. Об этом сообщил шведский медиаканал SwebbTV .

По его словам, политики обманули шведов, утверждая, что закупка нового оружия и военной техники, взамен безвозмездно переданной Украине, укрепит обороноспособность страны. Шведские власти потратят на эти цели в три раза больше из-за роста цен на энергоносители, сырье и комплектующие.

Кассельстранд напомнил, что Стокгольм фактически подарил Киеву исправную и качественную технику, чтобы затянуть боевые действия в зоне спецоперации. В итоге шведские власти, сейчас вкладывающие в нацоборону сотни миллиардов крон, так и не достигли заявленной цели: и обороноспособность не улучшилась, и деньги на реформы в стране закончились.

«Вот вам и главная причина, почему деньги заканчиваются. Мы в очередной раз расплачиваемся за поддержку Украины и идиотское членство в НАТО», — подытожил он.

Ранее глава Минобороны Швеции Пал Йонсон допустил размещение ядерного оружия на территории страны в военное время.