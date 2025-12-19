«Деньги не вернет». Орбан оценил кредит ЕС на 90 млрд евро Украине

Орбан мог бы заблокировать кредит ЕС в пользу Украины, но не стал

Венгрия могла бы заблокировать кредит ЕС в пользу Украины, но оставила за собой возможность не участвовать в его обеспечении, чтобы избежать давления крупных стран ЕС. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что был момент, когда ему пришла идея наложить вето на кредит ЕС. Потому что для совместного кредита нужно изменить бюджет, а для этого требуется единогласие.

«Я был убежден, что мог бы сделать это на законных основаниях, иметь на груди одновременно немецкий, французский и итальянский сапоги может быть невыносимо — даже с такими хорошо развитыми грудными мышцами», — сказал Орбан.

Премьер-министр заявил, что Венгрии пришлось не участвовать в общем кредите, поскольку она не выдержала бы авантюры со стороны основных европейских стран, выступающих за продолжение войны.

Также Орбан предупредил, что за кредит ЕС придется расплачиваться детям и внукам тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

Ранее стало известно, что европейские лидеры договорились финансировать Украину за счет бюджета самого Евросоюза, выделив ей кредит в 90 миллиардов евро. Такую схему отказались обеспечивать Венгрия, Словакия и Чехия.