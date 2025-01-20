День траура объявили на Кубе по погибшим при взрыве боеприпасов

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес объявил 20 января днем траура по погибшим при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин. Об этом он написал в соцсетях.

Взрыв прогремел 8 января. После него пропали без вести 13 военнослужащих. Из расположенных поблизости районов эвакуировали около 500 человек.

«Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах», — написал глава государства.

В июне взорвался и загорелся крупнейший склад боеприпасов в столице Чада — Нджамене. Снаряды детонировали не меньше двух часов, слышно их было на расстоянии до семи километров. Президент страны Махамат Идрисс Деби Итно сообщал, что при этом происшествии были погибшие и раненые.