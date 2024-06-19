Загорелся крупнейший в Чаде склад боеприпасов

На крупнейшем в Чаде складе боеприпасов вечером 18 июня произошло возгорание, которое привело к детонации. Об этом сообщило французское агентство Agence France-Presse .

Склад в городе Нджамена в районе Гуджи называли «пороховым погребом». На нем хранили боеприпасы всех калибров и тяжелые вооружения. Высокопоставленный военный чиновник сообщил агентству, что произошел крупный пожар, а вслед за ним взрывы. Детонация боеприпасов, по словам журналистов, продолжалась около двух часов и чувствовалась на расстоянии до семи километров.

«Мир душам жертв, искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления раненым. <…> Начнется расследование для установления причин», — заявил в соцсетях президент Махамат Идрисс Деби Итно.

Склад находился рядом с важными гарнизонами и штабами армии, международным аэропортом и военной базой, на которой размещались подразделения французских вооруженных сил. Источник агентства заявил, что военные из Франции не пострадали.

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