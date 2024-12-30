День траура объявили в США после смерти Картера

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года в стране днем национального траура в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Объявляю 9 января 2025 года днем национального траура во всех штатах США», — говорится в указе Байдена.

Президент призвал граждан США отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Кроме того, на государственных учреждениях на территории страны и за ее пределами приспустят флаги. Такая же мера затронет дипломатические представительства и военные базы, на срок до 30 дней.

О смерти 39-го президента США Картера на 101-м году жизни стало известно днем ранее, он был главой Белого дома с 1977 по 1981 годы.

В последние годы жизни Картер боролся со злокачественной опухолью. Болезнь поразила его мозг и печень.