Демонстрацию в конгрессе США «карты ударов» по России назвали сумасшествием

Публичная демонстрация в конгрессе США «карты ударов» по России стала свидетельством окончательной победы сумасшествия над здравым смыслом и чувством самосохранения. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член комитета по безопасности в Госдуме Михаил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что американские политики забыли, что у России есть достаточно оружия, чтобы мгновенно уничтожить любого, кто попытается нанести удар по ее территории.

«У этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет. Они должны помнить, что у миролюбивой и очень терпеливой современной России есть гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора на каком бы континенте он ни находился», — заявил Шеремет.

Он добавил, что рассчитывает на здравомыслящих американцев, которые смогут взять ситуацию в свои руки и отправить потерявших всякое понимание ситуации политиков на «свалку истории». Шеремет пояснил, что в противном случае мир погрузится в хаос войны, который ударит прежде всего по США.

Карту с российскими регионами на слушания в конгрессе принес глава комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол. Он показал главе Госдепартамента Энтони Блинкену, куда украинская армия после получения разрешения должна наносить удары американским оружием. В ответ глава внешнеполитического ведомства заявил, что окончательное решение останется за властями Украины.