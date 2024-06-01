Демонстрация боеготовности. США испытают ракеты Minuteman III

USSF: США проведут испытания ракет Minuteman III

Фото: РИА «Новости»

Соединенные Штаты проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщило командование космических сил страны ( USSF ).

Мероприятия запланировали провести на следующей неделе — 4 и 6 июня.

Пуски проведут с целью демонстрации боеготовности американских ядерных сил и проверки их эффективности, сообщили в ведомстве

По данным командования USSF, российскую сторону предупредили о проведении испытаний.

Ранее Россия потребовала от Соединенных Штатов рассказать о планах размещения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Речь идет о таких странах, как Япония и Южная Корея.

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