Демонстрация боеготовности. США испытают ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщило командование космических сил страны ( USSF ).
Мероприятия запланировали провести на следующей неделе — 4 и 6 июня.
Пуски проведут с целью демонстрации боеготовности американских ядерных сил и проверки их эффективности, сообщили в ведомстве
По данным командования USSF, российскую сторону предупредили о проведении испытаний.
Ранее Россия потребовала от Соединенных Штатов рассказать о планах размещения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Речь идет о таких странах, как Япония и Южная Корея.
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