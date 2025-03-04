Демократы захотели сорвать выступление Трампа в конгрессе

Конгрессмены от Демократической партии ищут способ сорвать выступление американского лидера Дональда Трампа перед законодателями. Об этом сообщило издание Axios .

«Демократы обсуждают целый ряд вариантов протеста против выступления Трампа в конгрессе во вторник, в том числе и откровенный срыв», — заявили авторы материала.

Сейчас конгрессмены решают, как наиболее эффективно выразить негодование из-за политики Белого дома, заявил один из членов палаты представителей. Среди них наблюдаются серьезные разногласия по поводу того, как именно это следует сделать.

Некоторые демократы планируют покинуть зал, когда Трамп будет выдвигать тезисы, с которыми они не согласны. Другие собираются сидеть «с каменным лицом» и не аплодировать во время выступления главы государства.

В числе других вариантов: принести на заседание плакаты, яйца или пустые упаковки из-под яиц, чтобы напомнить о растущих ценах, красные карточки, трещотки и карманные издания Конституции США.

Одной из тем выступления Трампа перед конгрессом станет «возрождение американской мечты», рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.