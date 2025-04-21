Демократы «забыли» про Байдена в пасхальном послании

Демократическая партия США опубликовала пасхальное поздравление, которое сопровождалось фотографиями последних президентов-демократов, кроме бывшего главы государства Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Официальный аккаунт демократов в соцсети X в воскресенье утром поздравил подписчиков с Пасхой, поделившись фотографиями бывших президентов. Однако, как заметили некоторые критики, в сообщении не было упоминания о Байдене.

Поздравление сопроводили снимками Джона Кеннеди, Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы. На фотографиях они праздновали Пасху в кругу семьи, когда еще находились в должности главы Белого дома.

Журналисты напомнили, что для публикации в социальной сети Х пользователи могут одновременно выбрать только от одной до четырех фотографий.

Ранее стало известно, что Байден объявил окружению о планах вернуться в американскую политику.