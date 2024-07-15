Демократы решили сменить тактику нападений на Трампа после неудавшегося покушения на него

CNN: демократы обсуждают смену предвыборной тактики по отношению к Трампу

Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

После неудавшегося покушения на экс-президента Дональда Трампа демократы решили сменить предвыборную тактику и перенаправить «укусы» с личных на политические. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Штаб Байдена и демократы <…> изо всех сил старались определить, как скорректировать свои планы.<…> Ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках», — сообщил телеканал.

Также пересматривают планы реагирования на съезд Республиканской партии, который пройдет в понедельник. В партии демократов сомневаются, могут ли они на этой неделе словесно нападать на Трампа.

Покушение на Трампа предопределило победителя на президентских выборах, считает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что если бывшего президента не убьют, то он выиграет выборы.

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