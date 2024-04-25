Мир 25 апреля 2024, 10:20 Байден не доживет до конца нового президентского срока — опрос The Sun: 40% американцев уверены, что Байден не доживет до конца нового срока Ron Sachs / Global Look Press

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Почти половина американцев уверены, что демократ Джо Байден в случае переизбрания не доживет до конца нового президентского срока. Руководитель британского центра по изучению общественного мнения JL Partners Скарлетт Магуайр сообщила об этом на политическом шоу The Sun.

Соцопрос показал, что избирателей в США обеспокоило очевидное ухудшение когнитивных способностей 81-летнего политика. Именно по этой причине, заявила Скарлетт Магуайр, многие сочли республиканца Дональда Трампа лучшей кандидатурой на пост президента.

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«Мы спросили американский народ, думают ли они вообще, что Байден будет жив через четыре года, к концу своего второго срока. Четверо из десяти не думали, что он сможет дойти до конца», — сказала она.

Избиратели, особенно независимые, обеспокоены его способностями решать некоторые из наиболее серьезных мировых проблем, например конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Скарлетт Магуайр добавила, что нынешний хозяин Белого дома на 10 лет старше президента России Владимира Путина и, по мнению американцев, не осилит встречу с ним.

Джо Байден неоднократно попадал в курьезные ситуации и совершал оплошности. На конференции строительных профсоюзов в Вашингтоне он случайно прочел весь текст с телесуфлера, в том числе не предназначенный для публики.