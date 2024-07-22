Демократы исключили досрочный уход Байдена с президентского поста

Американский президент Джо Байден не собирается уходить в отставку и продолжит руководить страной. Об этом сообщила газета Politico .

«Нет ни малейшего шанса, что Джо Байден планирует уйти в отставку», — подчеркнул источник издания в Демократической партии США.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь отметил, что призывы к Байдену о необходимости покинуть занимаемый им пост являются «совершенно бесчестной и позорной чушью». По его мнению, отказ главы государства от участия в президентской гонке стал самоотверженным решением, принятым «ради нации».

Блюменталь добавил, что республиканцы, в отличие от демократов, «мчатся ко дну».

Ранее миллиардер из США Дэвид Сакс сравнил отказ Байдена от участия в выборах с государственным переворотом. Бизнесмен отметил, что за последние годы американский лидер превратил страну в «банановую республику». Выход из предвыборной гонки стал для Байдена расплатой за уголовное преследование республиканца Дональда Трампа, подчеркнул Сакс.