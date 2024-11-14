«Демократия разбушевалась». Захарова ответила на требование лишить свободы Ле Пен

Требование парижской прокуратуры лишить на пять свободы лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен показывает «разбушевавшуюся во Франции демократию». Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова
«Кучно пошло: [сооснователь мессенджера Telegram Павел] Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — подчеркнула дипломат.
Ле Пен обвинили в создании фиктивных рабочих мест ассистентов членов Европарламента. Ее хотят лишить свободы общим сроком на пять лет, из которых два года с электронным браслетом, а три года условно.
Американский журнал Barron’s сообщил, если суд признает ее виновной, лидер парламентской фракции нее сможет принять участие в президентских выборах в 2027 году. Сама Ле Пен назвала требование прокуратуры жестоким.
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