Прокуратура призвала лишить свободы Марин Ле Пен на пять лет

Марин Ле Пен назвала запрашиваемый для нее приговор чрезмерным и жестоким

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала несправедливым требование прокуратуры лишить ее свободы на пять лет. Если суд удовлетворит требование обвинения, политик не сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году, сообщил американский журнал Barron’s .

Представители обвинения попросили лишить Ле Пен свободы на пять лет — из них на три года условно и на два с электронным браслетом. Лидера партии обвиняют в создании фиктивных рабочих мест ассистентов членов Европарламента.

Ле Пен назвала требование прокуратуры чрезмерным и жестоким и добавила, что обвинение пытается разрушить ее партию.

«Я думаю, что желание прокуратуры состоит в том, чтобы лишить французов возможности голосовать за тех, за кого они хотят», — объяснила она.

Суд над ней начался во Франции в конце сентября. Продлятся слушания до 27 ноября, а приговор должны вынести уже в начале следующего года.