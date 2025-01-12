Делегаты съезда немецкой партии АдГ отказались осуждать Россию и СВО

NTV: АдГ не стала включать пункт с осуждением РФ в предвыборную программу

Делегаты съезда немецкой партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил телеканал NTV .

Партийный съезд прошел в городе Риза. Делегаты проголосовали за то, чтобы фракция не вносила в предвыборную программу поправки с критикой СВО. Из примерно 600 участников съезда против осуждения России выступили 69% собравшихся.

Поправку предложил внести депутат Бундестага Альбрехт Глазер. Он пожаловался, что в 85-страничном проекте программы не упомянули «ни единого слова» для критики действий России.

«Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС», — отметили в проекте программы.

Ранее партию «Альтернатива для Германии» поддержал основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Предприниматель рассказал, что немецкая экономика погрязла в бюрократии. Также он осудил действующую власть ФРГ.