Делегация Украины прилетит в США 29 августа обсуждать гарантии безопасности

Делегация Украины 29 августа прибудет в США на встречу с представителями Белого дома для обсуждения гарантий безопасности. Об этом сообщило издание Politico .

Украину представят глава администрации президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров. С американской стороны в мероприятии примет участие специальный представитель американского президента Стив Уиткофф.

Параллельно с этим визитом европейские министры обороны и иностранных дел проведут встречу в Копенгагене, чтобы выработать совместные усилия для «давления на Россию». Темами обсуждения станут новые антироссийские санкции и гарантии безопасности, чтобы передать свои планы США.

По данным издания Euractiv, вопрос отправки европейских военных пока находится в подвешенном состоянии. Министры также обменяются взглядами на гарантии, которые предлагает «коалиция желающих».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Владимиром Путиным в формате лидеров.