Делегация России покинула офис Эрдогана в Стамбуле после переговоров с Фиданом

Члены делегации России уехали из офиса президента Турции в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Переговоры российской стороны с главой МИД страны Хаканом Фиданом завершились. Кортеж уехал около 22.00 мск.

Агентство «Анадолу» уточнило, что местом встречи стал дворец Долмабахче.

В сообщении обратили внимание, что на пятницу, 16 мая, запланировали трехсторонние встречи в формате США-Украина-Турция и Россия-Украина-Турция.

«Пока неизвестно, состоится ли встреча в четырехстороннем формате (США, Россия, Украина, Турция)», — отметили в публикации.

До этого американский лидер Дональд Трамп пообещал, что готов прилететь 16 мая в Стамбул, если российско-украинские переговоры начнут проходить успешно,